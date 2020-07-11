شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : مصرع عبدالملك في عملية نوعية (تفاصيل هامة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قياديان بارزان في المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مصرعهما مع العشرات من المسلحين، وأصيب قيادي كبير، بنيران القوات الحكومية ورجال القبائل في جبهات القتال شمالي شرقي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية في تصريح خاص لـ(نافذة اليمن)، أن القيادي الحوثي المدعو " كمال علي شوعي حكيم"، قتل برفقة العشرات من العناصر المليشاوية في جبهة الوهبية بمحافظة البيضاء. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأضافت المصادر أن كمال شوعي وعشرات الحوثيين لقوا مصرعهم بنيران القوات الحكومية ورجال القبائل في مواجهات عنيفة اندلعت بجبهة الوهبية.

وأشارت المصادر إلى أن شوعي هو من أبناء محافظة حجة الذي تستغل المليشيات الحوثية للزج بهم إلى محارق الموت.

وأكدت المصادر أن القيادي الحوثي المدعو "هادي عبدربه الوهبي" امين عام المجلس المحلي بالسوادية، أصيب خلال المواجهات المسلحة بجروح خطيرة

وفي السياق نفسه افادت مصادر قبلية لـ(نافذة اليمن)، أن القيادي البارز في المليشيات الحوثية المدعو "عبدالملك طالب العياني"، قتل مع العشرات من عناصره على أيدي رجال القبائل في جبهة العبدية.

وأكدت المصادر أن عبدالملك طالب هو قائد العمليات الحربية للمليشيات الحوثية في جبهة العبدية، والذي لقي مصرعه بنيران القبائل التي تخوض ملاحم بطولية ضد عناصر التمرد والإنقلاب، بمحافظة مأرب.