هذه المناطق ستشهد أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة

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يزيد بن سلمان - شبوة - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفرقة أقل شدة مما كانت عليه خلال اليومين الماضين على أجزاء من المرتفعات المحاذية لسواحل محافظات (أبين، شبوة، حضرموت).
وأوضح المركز في نشرته التنبيهية باللون الأزرق الصادرة اليوم الجمعة أن الأمطار ستشمل أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (البيضاء، الضالع، لحج) و أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية، خاصة الجنوبية الغربية منها خلال فترتي الظهيرة و المساء.
و لفت المركز إلى تشكل سحب متوسطة و عالية تتخللها خلايا من السحب الركامية الممطرة على أجزاء من السواحل الشرقية و المناطق الداخلية المحاذية لها خلال ساعات الليل و الصباح الباكر.
و نوه إلى أنه من المحتمل نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الشمالية من صحاري محافظات (مأرب، الجوف، صعدة) و السواحل الغربية، حيث تثير الأتربة و الرمال، فيما يستمر نشاط الرياح الموسمية حول أرخبيل سقطرى و على السواحل الجنوبية و الشرقية و غرب خليج عدن حتى مدخل باب المندب.
وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها بعدم التواجد في بطون الأودية و ممرات السيول أثناء و بعد هطول الأمطار.
كما نبه مرتادي البحر و ربابنة السفن و الصيادين حول أرخبيل سقطرى و في السواحل الجنوبية و الشرقية و غرب خليج عدن حتى مدخل باب المندب من الرياح الشديدة و اضطراب البحر و ارتفاع الموج.
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