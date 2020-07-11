وكيل أول محافظة حضرموت يعلق عمله .. بيان

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يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل/ الشيخ بن حبريش يعلق عمله كوكيل أول حضرموت

المكلا

أعلن الشيخ عمرو بن علي بن حبريش العليي وكيل أول محافظة حضرموت تعليق عمله كوكيل أول للمحافظة.

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وأشار في منشور في صفحته الرسمية بالفيسبوك إلى أن موقفه هذا يأتي «استجابة لنداء الواجب ووفاء لحضرموت الغالية، وتنفيذًا لمخرجات اللقاء المنعقد بتاريخ 2020/7/11م لأجل مستقبل حضرموت وأهلها».

فيما يلي نص إعلان التعليق :

«أنا الشيخ عمرو بن علي بن حبريش العليي الوكيل الأول لمحافظة حضرموت، أعلن موقفي وبشكل واضح وصريح وعلني تعليق عملي كوكيل أول للمحافظة استجابة لنداء الواجب ووفاء لحضرموت الغالية، وتنفيذًا لمخرجات اللقاء المنعقد بتاريخ 2020/7/11م لأجل مستقبل حضرموت وأهلها

والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل».