شكرا لبحثكم عن خبر وكيل أول محافظة حضرموت يعلق عمله .. بيان والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل/ الشيخ بن حبريش يعلق عمله كوكيل أول حضرموت
المكلا
أعلن الشيخ عمرو بن علي بن حبريش العليي وكيل أول محافظة حضرموت تعليق عمله كوكيل أول للمحافظة.
وأشار في منشور في صفحته الرسمية بالفيسبوك إلى أن موقفه هذا يأتي «استجابة لنداء الواجب ووفاء لحضرموت الغالية، وتنفيذًا لمخرجات اللقاء المنعقد بتاريخ 2020/7/11م لأجل مستقبل حضرموت وأهلها».
فيما يلي نص إعلان التعليق :
«أنا الشيخ عمرو بن علي بن حبريش العليي الوكيل الأول لمحافظة حضرموت، أعلن موقفي وبشكل واضح وصريح وعلني تعليق عملي كوكيل أول للمحافظة استجابة لنداء الواجب ووفاء لحضرموت الغالية، وتنفيذًا لمخرجات اللقاء المنعقد بتاريخ 2020/7/11م لأجل مستقبل حضرموت وأهلها
والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل».
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل أول محافظة حضرموت يعلق عمله .. بيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.