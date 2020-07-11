قائد عسكري لــ"اليمن العربي" يكشف حل الأزمة اليمنية.. ودور الأمم المتحدة في التعامل مع اليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف القائد العسكري في محور أبين لواء الرابع عشر صاعقة جبهة الشيخ سالم والطرية محافظة أبين جنوب اليمن ، النقيب توفيق عبدالله نصر الباهوت، حل الازمة اليمنية. Advertisements وقال توفيق في تصريحات خاصة لليمن العربي انها لن تحل إلا من خلال التفاوض بين الجنوب والشمال، وأصبحت القضية الجنوبية رقم صعب يصعب تجاوزها عبر الحامل السياسي لها المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة اللواء عيدروس الزبيدي.

وحول دور الامم المتحدة أكد بأنه دور ضعيف ولن يحقق أي شي.. في جنيف واستوكهولم كل هذا حبر على الورق ومضيعة للوقت.

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