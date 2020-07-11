محافظ تعز يشدد على اليقظة ورفع الجاهزية ومواصلة الانتصارات على المليشيات الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

شدد محافظ تعز نبيل شمسان، على اليقظة ورفع الجاهزية ومواصلة الانتصارات في مختلف الجبهات ودحر المليشيات الحوثية من المحافظة..مؤكدا ان ذلك لن يأتي إلا بتلاحم الصفوف وتركيز الجهود على عملية التحرير وتخليص المواطنين من استمرار المعاناة وصعوبة الأوضاع المعيشية الناجمة عن استمرار الحرب والحصار الخانق، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



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جاء ذلك ،خلال لقائه ،اليوم، قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل ،واركان حرب المحور قائد اللواء 170 دفاع جوي العميد الركن عبد العزيز المجيدي، وقائد عمليات المحور قائد اللواء الخامس حرس رئاسي العميد عدنان رزيق، و قائد اللواء 35 مدرع العميد عبد الرحمن الشمساني، وقائد اللواء 22 ميكا العميد صادق سرحان ، وقائد الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري وقائد الشرطة العسكرية العميد محمد الخولاني، لمناقشة سير العمليات العسكرية في جبهات القتال والمواجهات الدائرة مع مليشيات الحوثي ،واحتياجات الجبهات.

واستمع المحافظ ،الى شرح مفصل حول أوضاع الجبهات القتالية والمحاولات اليائسة التي تقوم بها مليشيات الحوثي للهجوم على مواقع الجيش الوطني واللجوء بعد فشلها لقصف المنازل والأحياء السكنية.

وقال المحافظ شمسان " أن القيادات العسكرية يقع على عاتقها حشد كل الجهود لتحقيق الانتصار وهزيمة المليشيات الحوثية وكذلك الاهتمام بالابطال في الجبهات وتلمس احتياجاتهم والعمل على توفيرها لأنهم السياج الصلب الذي يحمي هذه المدينة وأبنائها ويلقن المليشيات هزائم لا تنساها".