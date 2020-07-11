الميليشيات تعاود تهديد خطوط الملاحة الدولية بالإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

عاودت مليشيا الحوثي الانقلابية استغلال سواحل محافظة الحديدة اليمنية لتنفيذ هجمات إرهابية على خطوط الملاحة الدولية بالبحر الأحمر، خدمة لرغبات مليشيا الحرس الثوري الإيراني التي هددت مرارا بهذه العمليات.



وتسعى المليشيا الحوثية لاستغلال التهدئة من جانب التحالف العربي بقيادة السعودية لوقف إطلاق النار بالحديدة بناء على اتفاق ستوكهولم، لإرباك الممرات الدولية، عبر زوارق مفخخة وصواريخ حرارية إيرانية الصنع.

وتسعى المليشيا الحوثية لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد خطوط الملاحة الدولية، من أجل السماح لها ببيع أكثر من مليون برميل من النفط الخام تتواجد على متن خزان صافر العائم بالبحر الأحمر، والذي رفضت السماح للفرق الأممية بصيانته حتى بدأ بالتآكل، وهو ما ينذر بكارثة بيئية غير مسبوقة.

ونقل موقع العين الإخبارية عن مصدر حكومي، إن المليشيا الحوثية وجهت خطابا للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، أعلنت فيه رفضها التام تفريغ خزان صافر، وتريد ابتزاز المجتمع الدولي بخزان نفطي يحمل أكثر من مليون برميل نفط قد ينفجر في أي وقت بالبحر الأحمر.

Advertisements

وأضاف: "المليشيا لن تتورع في افتعال أزمات جديدة بالبحر الأحمر، لديها قنبلة موقوتة هو خزّان صافر، ولديها صواريح حرارية إيرانية وزواق مفخخة ستستخدمها لاستهداف السفن التجارية والإنسانية من أجل تحميل التحالف العربي المسؤولية".

واعتبرت الحكومة اليمنية، على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، استمرار المليشيا الحوثية المدعومة ايرانيا في تهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب باستخدام الزوارق المفخخة التي تنطلق من ميناء الحديدة ويتم التحكم بها عن بعد والالغام البحرية، بأنه عمل إرهابي جبان يستهدف مصالح العالم ويمثل تهديدا لحركة التجارة والأمن والسلم الدوليين .

وفي سلسلة تغريدات على تويتر، قال الإرياني: "هذه المحاولات الإرهابية المتواصلة من قبل مليشيا الحوثي لاستهداف خطوط الملاحة الدولية، تنفيذ حرفي لتهديدات قيادات النظام الايراني والحرس الثوري بغلق البحر الأحمر وباب المندب أمام ناقلات النفط وسفن التجارة الدولية، وتأكيد إضافي على تبعية المليشيا وانقيادها الكامل خلف طهران".

ودعا الارياني المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، لإدانة هذه الممارسات الإرهابية واتخاذ موقف حازم تجاه أنشطة النظام الإيراني المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما طالب بدعم الحكومة الشرعية في اليمن لاستعادة الدولة، وتثبيت الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة الدولية، وتوفير حياة كريمة لأبناء هذا البلد