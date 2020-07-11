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عدن - ياسمين التهامي - دولة عربية تعلن تعديلات قانونية تسمح بشرب الخمور وبيعها وإلغاء حد الردة والسماح للزوجة بممارسة هذه الرغبة بعيدًا عن الزوج





أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، المصادقة على حزمة تعديلات قانونية ألغي بموجبها حد الردة وسمح لغير المسلمين بشرب الخمور وحيازتها وبيعها بجانب تجريم ختان النساء. واعتبر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التعديلات الجديدة بمثابة خطوة هامة في طريق إصلاح المنظومة العدلية. وأكد حمدوك في تغريدة على "تويتر" أن عملية مراجعة و تعديل القوانين ستستمر لإكمال كافة التشوهات في النظم القانونية السودانية. وطالت التعديلات حزمة من المواد كان يرى البعض أنها تحط من قدر وكرامة المرأة حيث جرم ختان الأنثى، وتم الإقرار بحق السودانية في اصطحاب أطفالها في حال السفر إلى الخارج دون أخذ أذن الزوج، بالإضافة لإلغاء المادة الخاصة بالزي الفاضح. ومنعت التعديلات الجديدة تطبيق حكم الإعدام على من لم يبلغ سن الثامنة عشرة من عمره، واستثنت أيضا من بلغ سن السبعين من حكم الإعدام، فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والجرائم الموجهة ضد الدولة وجرائم المال العام . المصدر: RT





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