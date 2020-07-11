اخبار الخليج / اخبار اليمن

عــــاجل : قبائل عبيدة تعلن سحب جميع مقاتليها من كافة جبهات القتال في مأرب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : قبائل عبيدة تعلن سحب جميع مقاتليها من كافة جبهات القتال في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر قبلية بأن مشايخ قبائل عبيده كبرى القبائل اليمنية أعلنت اليوم السبت سحب مقاتليها من مختلف جبهات القتال في مأرب شرقي اليمن.

وبينت المصادر بأن مقاتلي قبيلة عبيده انسحبوا من جبهات القتال والمواجهة مع الحوثيين في مأرب بعد معلومات تشير إلى صفقة بين الحوثيين وقبائل عبيدة يقوم من خلالها مقاتلي الحوثي بملاحقة المتهمين بارتكاب المجزرة الوحشية بحق آل سبيعيان بوادي عبيدة.  شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

قبائل عبيدة تعلن سحب جميع مقاتليها


ولفتت المصادر إلى أن انسحاب قبائل عبيده من جبهات القتال المشتعلة مع الحوثيين في مختلف جبهات مأرب جاء عقب رفض السلطات المحلية في محافظة مأرب بتسليم مرتكبي جريمة آل سبيعيان وتجاهل السلطات في المحلية والعسكرية في المحافظة لمطالب قبائل عبيده بحق ما ارتكب من جرم وعيب أسود بحق آل سبيعيان حد وصف المصادر.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــــاجل : قبائل عبيدة تعلن سحب جميع مقاتليها من كافة جبهات القتال في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا