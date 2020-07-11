شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : قبائل عبيدة تعلن سحب جميع مقاتليها من كافة جبهات القتال في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر قبلية بأن مشايخ قبائل عبيده كبرى القبائل اليمنية أعلنت اليوم السبت سحب مقاتليها من مختلف جبهات القتال في مأرب شرقي اليمن.

وبينت المصادر بأن مقاتلي قبيلة عبيده انسحبوا من جبهات القتال والمواجهة مع الحوثيين في مأرب بعد معلومات تشير إلى صفقة بين الحوثيين وقبائل عبيدة يقوم من خلالها مقاتلي الحوثي بملاحقة المتهمين بارتكاب المجزرة الوحشية بحق آل سبيعيان بوادي عبيدة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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قبائل عبيدة تعلن سحب جميع مقاتليها



ولفتت المصادر إلى أن انسحاب قبائل عبيده من جبهات القتال المشتعلة مع الحوثيين في مختلف جبهات مأرب جاء عقب رفض السلطات المحلية في محافظة مأرب بتسليم مرتكبي جريمة آل سبيعيان وتجاهل السلطات في المحلية والعسكرية في المحافظة لمطالب قبائل عبيده بحق ما ارتكب من جرم وعيب أسود بحق آل سبيعيان حد وصف المصادر.