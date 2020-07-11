شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لن تصدق ما قالته بشأن الفيروس القاتل.. عالمة صينية داهية "هاربة" تفجر مفاجأت من العيار الثقيل بشأن فيروس كورونا وطريقة التعامل معه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت عالمة الفيروسات الصينية " لي مينغ يان " تفاصيل خطيرة بشأن تعامل الحكومة الصينية مع فيروس " كورونا " منذ بدايته في ديسمبر 2019 .

وأكدت العالمة التي هربت من ملاحقة السلطات الصينية لها في مقابلة مع " فوكس نيوز " ان الدولة كانت تعلم جيداً بخطورة الفيروس لكنها تكتمت عليه ، وفقاً للعربية . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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كما أكدت ان مشرفها بكلية الصحة بجامعة هوتج كونج طلب منها النظر في فيروسات تاجية جديدة ورفض تدخل الباحثين الأجانب وسط تعتيم على كافة المعلومات ، وانها علمت بخطورته من شبكة علاقاتها الواسعة بالباحثين والأطباء ، لكن مشرفها نصحها بالصمت ومواصلة العمل .



وقالت " لي " في هذه الأثناء اعلنت منظمة الصحة العالمية ان هناك فيروس خطير لكنها قللت من خطورة انتشاره ، وعندما زادت الشكوك حوله وحدثت مشرفها للمرة الثانية قال لها " قد نواجه مشاكل ونختفي " ! .