شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : من العاصمة.. اعلان هام من البنك المركزي وخبر مؤسف بخصوص المرتبات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفض البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، التبريرات التي ساقها المجلس الانتقالي بشأن عدم صرفه المرتبات وتحميل البنك المركزي وحكومة هادي مسؤولية ذلك .

وأوضح البنك ان مطالبته باستخدام الاموال المطبوعة في صرف المرتبات سيكون له تداعيات كارثية على قيمة العملة . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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واضاف أن عدم صرف المرتبات هو بسبب شحة الايرادات واحتجازها بواسطة الجهات المتنفذة في منابعها في إشارة الى المجلس الانتقالي.

و اعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، الخميس الماضي، عدم مسؤوليته عن دفع مرتبات العسكريين والموظفين الحكوميين.

فيما قال رئيس اللجنة الاقتصادية التابعة للادارة الذاتية في الانتقالي الجنوبي، عبدالسلام حُميد، ان مرتبات القوات المسلحة والأمن والمكاتب التابعة للوزارات والمؤسسات المتعثرة والمتقاعدين “تتحمل مسؤولية دفعها حكومة هادي ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي”.

واضاف حُميد في تصريح صحافي، أن ذلك من صميم مسؤولياتهم والتزاماتهم- أي وزارة المالية والبنك المركزي-.

واشار حُميد الى أن الموارد المحصلة من الادارة الذاتية للانتقالي من الجمارك والضرائب في عدن فقط لاتغطي سوى الجزء اليسير من نفقات الخدمات حد قوله .