وردنا الآن : من العاصمة.. اعلان هام من البنك المركزي وخبر مؤسف بخصوص المرتبات

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عدن - ياسمين التهامي - رفض البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، التبريرات التي ساقها المجلس الانتقالي بشأن عدم صرفه المرتبات وتحميل البنك المركزي وحكومة هادي مسؤولية ذلك .
وأوضح البنك ان مطالبته باستخدام الاموال المطبوعة في صرف المرتبات سيكون له تداعيات كارثية على قيمة العملة . شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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واضاف أن عدم صرف المرتبات هو بسبب شحة الايرادات واحتجازها بواسطة الجهات المتنفذة في منابعها في إشارة الى المجلس الانتقالي.
و اعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، الخميس الماضي، عدم مسؤوليته عن دفع مرتبات العسكريين والموظفين الحكوميين.
فيما قال رئيس اللجنة الاقتصادية التابعة للادارة الذاتية في الانتقالي الجنوبي، عبدالسلام حُميد، ان مرتبات القوات المسلحة والأمن والمكاتب التابعة للوزارات والمؤسسات المتعثرة والمتقاعدين “تتحمل مسؤولية دفعها حكومة هادي ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي”.
واضاف حُميد في تصريح صحافي، أن ذلك من صميم مسؤولياتهم والتزاماتهم- أي وزارة المالية والبنك المركزي-.
واشار حُميد الى أن الموارد المحصلة من الادارة الذاتية للانتقالي من الجمارك والضرائب في عدن فقط لاتغطي سوى الجزء اليسير من نفقات الخدمات حد قوله .
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