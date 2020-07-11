شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : تنبيه هام للمواطنين بأخذ الحيطة والحذر وهذا ماسيحدث خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الأحد 12 يوليو/تموز 2020

المناطق الجبلية

– طقس صحو الى غائم جزئيا، حيث تتشكل خلايا من السحب الركامية مع احتمال هطول امطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية، خاصة الجنوبية الغربية، و تمتد الى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (البيضاء، الضالع، أبين، شبوة) أثناء فترتي الظهيرة و المساء. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

المناطق الساحلية

– طقس حار و رطب، غائم جزئيا و مغبر نسبيا.

– احتمال تكون السحب الركامية و هطول أمطار متفرقة، خاصة على السواحل الجنوبية و الشرقية و المناطق الداخلية المحاذية لها.

– الرياح معتدلة تنشط احيانا تصل اقصى سرعة لها 30 عقده مثيرة للأتربة و الرمال.

المناطق الصحراوية

– طقس شديد الحرارة و صحو الى غائم جزئيا.

– احتمال تكون السحب الركامية الممطرة على أجزاء منها.

– الرياح معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للأتربة و الرمال، خاصة على صحاري شبوة و مأرب و الجوف، تصل اقصى سرعة لها 25عقدة

أرخبيل سقطرى

– طقس غائم جزئيا.

– الرياح موسمية جنوبية غربية، تتراوح سرعتها ما بين 20- 40 عقدة.