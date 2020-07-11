شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : تنبيه هام للمواطنين بأخذ الحيطة والحذر وهذا ماسيحدث خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الأحد 12 يوليو/تموز 2020
المناطق الجبلية
– طقس صحو الى غائم جزئيا، حيث تتشكل خلايا من السحب الركامية مع احتمال هطول امطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية، خاصة الجنوبية الغربية، و تمتد الى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (البيضاء، الضالع، أبين، شبوة) أثناء فترتي الظهيرة و المساء. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد "الخليج 365"
المناطق الساحلية
– طقس حار و رطب، غائم جزئيا و مغبر نسبيا.
– احتمال تكون السحب الركامية و هطول أمطار متفرقة، خاصة على السواحل الجنوبية و الشرقية و المناطق الداخلية المحاذية لها.
– الرياح معتدلة تنشط احيانا تصل اقصى سرعة لها 30 عقده مثيرة للأتربة و الرمال.
المناطق الصحراوية
– طقس شديد الحرارة و صحو الى غائم جزئيا.
– احتمال تكون السحب الركامية الممطرة على أجزاء منها.
– الرياح معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للأتربة و الرمال، خاصة على صحاري شبوة و مأرب و الجوف، تصل اقصى سرعة لها 25عقدة
أرخبيل سقطرى
– طقس غائم جزئيا.
– الرياح موسمية جنوبية غربية، تتراوح سرعتها ما بين 20- 40 عقدة.
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