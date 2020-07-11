شكرا لقرائتكم خبر عن خيانة كبرى في مأرب.. انهيار مفاجئ ومتسارع في معسكرات التحالف لم يتوقعه الجميع.! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدرٌ عسكري بتسرب أعداد كبيرة من مقاتلي الجيش الوطني في معسكرات الشرعية بمأرب شرقي اليمن.
وقال مصدر عسكري: إن قرابة ألفي مقاتل من قوات الجيش الوطني غادروا مواقعهم، خلال الأيّام القليلة الماضية بصورة مفاجئة وشكل مخيف، مُشيراً إلى أن السلطات المحلية بالمحافظة وقفت عاجزة أمام موجة النزوح العسكري المريب، ما يعجّل بدخول قوات الحوثيين مدينة مأرب، التي لم تعد بعد هذا الانهيار والتفاشل حصيناً أمامهم. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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وأرجع المصدر السبب في ذلك إلى تراكمات الفشل والإخفاق في معسكر الشرعية نتيجة الإهمال المتعمد والتغاضي غير المعتبر الذي تبديه وزارة الدفاع تجاه مقاتلي الجيش الوطني من خلال عجزها عن صرف مرتبات الجنود بصورة منتظمة بفعل الفساد المستشري في أروقة الوزارة.
ومضى بالقول: ”كل هذه الأسباب وغيرها من العوامل التي أثرت سلبا على معنويات مقاتلي الشرعية وتركت لديهم انطباع سيئ حول عدالة القضية التي يقاتلوا؛ مِن أجلِها ودفعتهم إلى مغادرة معسكراتهم بلا رجعه والالتحاق بصفوف الحوثيين الذين يولونهم جل الاهتمام والرعاية بعكس الدعم والاهتمام الذي كانوا يتحصلوا عليه في معسكرات الشرعية والتحالف.
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