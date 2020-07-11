شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : مباشر من محلات الصرافة.. ارتفاع الدولار والسعودي بشكل مفاجئ وغير مسبوق.. اخر أسعار الصرف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الريال اليمني في صنعاء وعدن، اليوم السبت، الموافق 11-7-2020 سعر الصرف في صنعاء شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" شراء الدولار الأمريكي: 597 الريال السعودي: 157,5 الدرهم الإماراتي: 161 الريال العماني: 1600 الدينار الكويتي: 1970 الدينار الأردني: 865 Advertisements الجنية المصري: 38 اليورو: 668 الجنية الإسترليني: 734 بيع الدولار الأمريكي: 599 الريال السعودي: 158,5 الدرهم الإماراتي: 162 الريال العماني: 1615 الدينار الكويتي: 1978 الدينار الأردني: 870 الجنية المصري: 39 اليورو: 670 الجنية الإسترليني: 737 ……….. سعر الصرف في عدن شراء الدولار الأمريكي: 754 الريال السعودي: 198 الدرهم الإماراتي: 200 بيع: الدولار الأمريكي: 758 الريال السعودي: 199 الدرهم الإماراتي: 202

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