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ورد للتو : مباشر من محلات الصرافة.. ارتفاع الدولار والسعودي بشكل مفاجئ وغير مسبوق.. اخر أسعار الصرف

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اسعار الصرف

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الريال اليمني في صنعاء وعدن، اليوم السبت، الموافق 11-7-2020

سعر الصرف في صنعاء  شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شراء

الدولار الأمريكي: 597

الريال السعودي: 157,5

الدرهم الإماراتي: 161

الريال العماني: 1600

الدينار الكويتي: 1970

الدينار الأردني: 865

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الجنية المصري: 38

اليورو: 668

الجنية الإسترليني: 734

بيع

 

الدولار الأمريكي: 599

الريال السعودي: 158,5

الدرهم الإماراتي: 162

الريال العماني: 1615

الدينار الكويتي: 1978

الدينار الأردني: 870

الجنية المصري: 39

اليورو: 670

الجنية الإسترليني: 737

………..

سعر الصرف في عدن

شراء

الدولار الأمريكي: 754

الريال السعودي: 198

الدرهم الإماراتي: 200

بيع:

الدولار الأمريكي: 758

الريال السعودي: 199

الدرهم الإماراتي: 202

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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