شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : مباشر من محلات الصرافة.. ارتفاع الدولار والسعودي بشكل مفاجئ وغير مسبوق.. اخر أسعار الصرف والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الريال اليمني في صنعاء وعدن، اليوم السبت، الموافق 11-7-2020
سعر الصرف في صنعاء شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد "الخليج 365"
شراء
الدولار الأمريكي: 597
الريال السعودي: 157,5
الدرهم الإماراتي: 161
الريال العماني: 1600
الدينار الكويتي: 1970
الدينار الأردني: 865
الجنية المصري: 38
اليورو: 668
الجنية الإسترليني: 734
بيع
الدولار الأمريكي: 599
الريال السعودي: 158,5
الدرهم الإماراتي: 162
الريال العماني: 1615
الدينار الكويتي: 1978
الدينار الأردني: 870
الجنية المصري: 39
اليورو: 670
الجنية الإسترليني: 737
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سعر الصرف في عدن
شراء
الدولار الأمريكي: 754
الريال السعودي: 198
الدرهم الإماراتي: 200
بيع:
الدولار الأمريكي: 758
الريال السعودي: 199
الدرهم الإماراتي: 202
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