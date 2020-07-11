شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : عبدالملك الحوثي يحذر أتباعه من هذا الخطر المحدق بهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر زعيم المليشيا الحوثي الإرهابية عبدالملك الحوثي قيادات مليشياته ومشرفيها، من خطر يهدد بقائهم ويتذر بتلاشيهم.

وطالب مكتب زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي القيادات والمُشرفين بتكثيف الجهود؛ لاستقطاب مُقاتلين جدد، وحذر من التهاون والتقصير في هذا الجانب. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وحذرت تعليمات زعيم المليشيا أيضًا من تراجع الإقبال على التجنيد وخطورة ذلك على تحركاتهم، ملوحًا بتقصير القيادات والمُشرفين خصوصًا العاملين في صنعاء.

التعليمات الحوثية طالبت باستغلال الكثافة السكانية بصنعاء في استقطاب مُقاتلين، وسط اتهام بوقوف ضعف جهود القيادات والمشرفين وراء تراجع التجنيد.