عــــــاجل : هذا ما استهدفه طيران التحالف قبل قليل في صنعاء (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - شن طيران التحالف، قبل قليل، غارتان على مديرية خولان شرقي محافظة صنعاء. وأفاد مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارتان على منطقة الوتدة بخولان، وسط تحليق مكثف للطيران في أجواء المديرية حتى اللحظة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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