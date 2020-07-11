شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. أوراق هذة الشجرة تقضي على 80 % من فيروس كورون.. اليمن أكثر إستخداماً لها من بقية الدول ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد وزیر الزراعة الإندونیسي ش?رول یاسین لیمبو، أن ً عقدا ملتف أوراق شجرة تنتشر في عدد من الدول العربیة بأسماء مختلفة؛ یقضي في نصف ساعة على 80 %من فیروس كورونا المستجد؛ لأن ?ذه القلادة التي تجعل الناس یشعرون بثقة أكبر، تزید مناعة الجسم ضد الفیروس وفقا لبي بي سي.



وتعرف الشجرة لاتینیا باسم «Eucalyptus «أو «كافور» في مصر والیمن ، ً وأیضا «قلم طوز» بالعراق، و?ي منتشرة في معظم العالم تقریبًا، ومن?ا 25 ً نوعا في القارة الأمریكیة وحد?ا، إضافة إلى 700 نوع شبی?ة ب?ا في أسترالیا، وأوراق?ا المانعة ت البكتیریا والفطریات؛ إذ تنفع لعلاج اضطرابات الج?از التنفسي، كنزلات البرد والسعال ا َوسیلان الأنف والت?اب الحلق والربو واحتقان الأنف والت?اب الجیوب الأنفیة، وفقً للعربیة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وشرح الوزیر لیمبو، في مؤتمر صحفي، تفاصیل مشروع لتطویر منتجات مصنوعة من الشجرة وأوراق?ا ولحائ?ا وزیوت?ا، ومن?ا أج?زة الاستنشاق الصغیرة، ومزیلات التعرق، لإنتاج?ا على نطاق واسع، ً بدءا من أوائل أغسطس المقبل، بدعم من وزیر الصحة الإندونیسي، وعدد آخر من شخصیات إندونیسیة مقتنعة بأن لشجرة «الأوكالیبتوس» قدرات وقائیة وعلاجیة متنوعة.



وأعلنت وكالة البحوث والتنمیة الزراعیة الإندونیسیة، في مؤتمر صحفي، استعداد?ا لإطلاق العقد المصنوع من أوراق «الأوكالیبتوس» بعد أن حصلت على براءة اختراع? الوارد فی?ا أن الأوراق یمكن?ا القضاء على ما نسبت? 42 %من كورونا في 15 دقیقة، أو 80 %على الأقل في 30 دقیقة. وذكر عالم أوبئة بجامعة Griffith الأسترالیة، أن? لا یجد علاقة بین الأوراق وانتشار كورونا المستجد؛ لأن الفیروس ینتقل كقطرات إلى الج?از التنفسي، ویصل إلى الجسم من العین أو الفم أو الأنف، ولن تعمل أي قلادة إذا فركت عینیك أو لمست أنفك أو فمك ٍ بید احتشد فی?ا كورونا المستجد. َّ وسجلت إندونیسیا أكثر من 66226 إصابة حتى الیوم الأربعاء، وتوفي 3309 آخرون من سكان?ا، الذین جعل?ا عدد?م أكبر بلد إسلامي، و?و 273 ملیون نسمة.