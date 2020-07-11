شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة السعودية توجه دعوة هامة لكافة المواطنين والمقيمين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر للخارج في الوقت الحالي لعدم استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم السبت أن دعوتها تأتي لعدم استقرار الوضع الوبائي لمرض فيروس كورونا، واستمرار انتشار وانتقال العدوى بالفيروس رغم التدابير والإرشادات الوقائية الصارمة المتبعة من مختلف دول العالم.

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