جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة، 70 خرقا خلال الـ24 ساعة الماضية . وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن الخروقات شملت تحليق ست طائرات حربية في أجواء مدينة الحديدة والمنظر وكيلو16 وثلاث طائرات تجسسية في أجواء شارع الخمسين. وأفاد المصدر أن الخروقات تضمنت 26 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 105 قذائف و 36 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غرفة الارتباط : 70 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.