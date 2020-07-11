شكرا لمتابعة خبر عن بعد شهر من المعارك العنيفة .. قائد عسكري يتحدث عن الوضع في البيضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة 26 سبتمبر الناطقة باسم الجيش اليمني ان قوات الجيش في محور البيضاء تواصل تقدماتها الميدانية بخطى ثابته وتحقق انتصارات متتالية، وسط انهيارات متسارعة في صفوف جماعة الحوثي .

وتكبدت جماعة الحوثي خلال الأيام الأخيرة، عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، بنيران أبطال الجيش ورجال القبائل، وغارات تحالف دعم الشرعية، علاوة إلى تكبدها خسائر كبيرة في العتاد،طبقا للصحيفة.

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ونقلت عن قائد محور البيضاء العميد الركن عبدالرب الأصبحي قوله : منذ قرابة شهر وأبطال القوات المسلحة ورجال القبائل الشرفاء يخوضون معارك مستمرة واستبسال منقطع النظير تحطمت عليه آمال جماعة الحوثي.

وأضاف :جمعت جماعة الحوثي حشودها وعناصرها وأعدتهم لاستهداف محور البيضاء لكن بفضل من الله ثم بجهود أبطالنا الميامين المرابطين في جبهات العزة والكرامة تم كسر شوكة جماعة الحوثي وتمريغ أنوف عناصرها.

ولفت العميد الأصبحي إلى أن ابطال القوات المسلحة يتمتعون بمعنويات عالية.

واكد أنهم لن يتوقفوا إلا بالقضاء على جماعة الحوثي وتطهير كامل تراب الوطن اليمني واستعادة كامل مؤسسات الدولة ونشر الأمن والاستقرار.

وثمن قائد محور البيضاء دور مقاتلات تحالف دعم الشرعية، في دعم وإسناد قوات الجيش في المعارك، لافتا إلى أنها كبدت جماعة الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.