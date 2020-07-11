شكرا لمتابعة خبر عن اشتباكات ثلاثية بين قوات عسكرية وأمنية في مديرية الشمايتين جنوبي محافظة تعز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية، اليوم السبت، باندلاع إشتباكات عنيفة بين ثلاثة أطراف بمدينة التربة، مركز مديرية الشمايتين، جنوبي محافظة تعز، بين قوات عسكرية.

وذكرت المصادر لـ المشهد اليمني ، أن الاشتباكات العنيفة اندلعت بعد ظهر اليوم بين قوات من اللواء 35 مدرع واللواء الرابع مشاة جبلي في على حدود مدينة التربة.

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وفي ذات السياق، قالت المصادر أن مدير الامن السابق بالمديرية عبدالكريم السامعي و مروان البرح أحد ضباط

اللواء 35 مدرع، ومرافقيهم اطلقوا النار من أسلحة خفيفة ومتوسطة على مبنى الكهرباء الذي تتواجد بداخله قوات الشرطة العسكرية في مدينة التربة.

و تأتي هذه التطورات بعد يوم من تعيين العميد عبد الرحمن ثابت شمسان، قائدا للواء 35 مدرع. وتعيش مدينة التربة مؤخرا حالة من التوتر بسبب اندلاع اشتباكات فيها بين الحين والآخر.