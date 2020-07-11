شكرا لمتابعة خبر عن قوات اللواء 35 مدرع ترفض تعيين الشمساني قائدا للواء وتمنعه من دخول مقر قيادة اللواء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منعت نقطة عسكرية العميد عبدالرحمن الشمساني القائد الجديد للواء 35 مدرع من الوصول إلى مقر قيادة اللواء، وأجبروه على تغيير مساره إلى منزله جنوب محافظة تعز.

وقال مصدر عسكري في تصريح صحفي إن جنوداً في نقطة عسكرية تابعة للواء 35 مدرع بين منطقتي "البيرين" و"النشمة" بمديرية المعافر منعوا قائدهم الجديد العميد "عبدالرحمن الشمساني" من الوصول إلى مقر قيادة اللواء بمنطقة "العين" بمديرية المواسط.

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ووفقا للمصدر، تواصل العميد عبدالرحمن الشمساني مع ضباط في اللواء 35 مدرع، وطلبوا منه عدم القدوم إلى اللواء، وهو أوضح لهم بأنه عائد من مدينة تعز إلى منزله بمنطقة قدس في مديرية المواسط وليس إلى اللواء.

في ذات الوقت، منعت نقطة عسكرية تابعة للواء 35 مدرع في "البيرين" مرور لجنة محور تعز برئاسة العميد عبدالعزيز المجيدي وعرقلة مهامهم في الإشراف على تسليم اللواء 35 مدرع للقائد الجديد.

ويرفض جنود وضباط في اللواء 35 مدرع قرار تعيين العميد عبدالرحمن الشمساني قائدا للواء.

ومساء أمس الجمعة، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قراراً بتعيين العقيد الركن "عبد الرحمن ثابت شمسان" قائداً للواء ٣٥ مدرع، خلفاً للعميد "عدنان الحمادي"، الذي اغتيل مطلع ديسمبر الماضي.