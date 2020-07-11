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عدن - ياسمين التهامي - عالمة صينية داهية ‘‘هاربة‘‘ تفجر مفاجأت من العيار الثقيل بشأن فيروس كورونا وطريقة التعامل معه..لن تصدق ما قالته بشأن الفيروس القاتل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements فت عالمة الفيروسات الصينية " لي مينغ يان " تفاصيل خطيرة بشأن تعامل الحكومة الصينية مع فيروس " كورونا " منذ بدايته في ديسمبر 2019 . وأكدت العالمة التي هربت من ملاحقة السلطات الصينية لها في مقابلة مع " فوكس نيوز " ان الدولة كانت تعلم جيداً بخطورة الفيروس لكنها تكتمت عليه ، وفقاً للعربية . كما أكدت ان مشرفها بكلية الصحة بجامعة هوتج كونج طلب منها النظر في فيروسات تاجية جديدة ورفض تدخل الباحثين الأجانب وسط تعتيم على كافة المعلومات ، وانها علمت بخطورته من شبكة علاقاتها الواسعة بالباحثين والأطباء ، لكن مشرفها نصحها بالصمت ومواصلة العمل . وقالت " لي " في هذه الأثناء اعلنت منظمة الصحة العالمية ان هناك فيروس خطير لكنها قللت من خطورة انتشاره ، وعندما زادت الشكوك حوله وحدثت مشرفها للمرة الثانية قال لها " قد نواجه مشاكل ونختفي " ! . فت عالمة الفيروسات الصينية " لي مينغ يان " تفاصيل خطيرة بشأن تعامل الحكومة الصينية مع فيروس " كورونا " منذ بدايته في ديسمبر 2019 . وأكدت العالمة التي هربت من ملاحقة السلطات الصينية لها في مقابلة مع " فوكس نيوز " ان الدولة كانت تعلم جيداً بخطورة الفيروس لكنها تكتمت عليه ، وفقاً للعربية . كما أكدت ان مشرفها بكلية الصحة بجامعة هوتج كونج طلب منها النظر في فيروسات تاجية جديدة ورفض تدخل الباحثين الأجانب وسط تعتيم على كافة المعلومات ، وانها علمت بخطورته من شبكة علاقاتها الواسعة بالباحثين والأطباء ، لكن مشرفها نصحها بالصمت ومواصلة العمل . وقالت " لي " في هذه الأثناء اعلنت منظمة الصحة العالمية ان هناك فيروس خطير لكنها قللت من خطورة انتشاره ، وعندما زادت الشكوك حوله وحدثت مشرفها للمرة الثانية قال لها " قد نواجه مشاكل ونختفي " ! .

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