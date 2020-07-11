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عدن - ياسمين التهامي - شاهد مذيع الجزيرة يفجر مفاجأة ويكشف عن أخطر معلومة أبلغه بها مسئول تركي ولم تتناولها وسائل الإعلام

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الإعلامي الفلسطيني جمال ريان مذيع الجزيرة عن أغرب معلومة أبلغه بها مسئول تركي سابق من دوائر صنع القرار. وكتب "ريان" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": على لسان دبلوماسي تركي سابق : اعتراف تركيا باسرائيل والعلاقات القائمة معها جاء نتيجة سقوط الدولة العثمانية ، وهو حمل ثقيل على كاهل تركيا تحاول التخلص منه ، لان تركيا دولة مسلمة مصلحتها مع العالم العربي والاسلامي، وليس مع اسرائيل عدوة العرب والمسلمين. وأضاف: ماذا اصبحت تركيا العدو الاول في نظر اسرائيل وبعض العرب السنة؟لانها سنية تناصر الربيع العربي،وضد انظمة الانقلاب والانظمة العسكرية ،ولانها تتحالف مع دول اسلامية كبيرة مثل باكستان واندونيسيا وماليزيا والآن دول المغرب، ويمكنها سحب البساط من تحت اقدام حاملي لواء الاسلام الحالين. الإعلامي الفلسطيني جمال ريان مذيع الجزيرة عن أغرب معلومة أبلغه بها مسئول تركي سابق من دوائر صنع القرار. وكتب "ريان" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": على لسان دبلوماسي تركي سابق : اعتراف تركيا باسرائيل والعلاقات القائمة معها جاء نتيجة سقوط الدولة العثمانية ، وهو حمل ثقيل على كاهل تركيا تحاول التخلص منه ، لان تركيا دولة مسلمة مصلحتها مع العالم العربي والاسلامي، وليس مع اسرائيل عدوة العرب والمسلمين. وأضاف: ماذا اصبحت تركيا العدو الاول في نظر اسرائيل وبعض العرب السنة؟لانها سنية تناصر الربيع العربي،وضد انظمة الانقلاب والانظمة العسكرية ،ولانها تتحالف مع دول اسلامية كبيرة مثل باكستان واندونيسيا وماليزيا والآن دول المغرب، ويمكنها سحب البساط من تحت اقدام حاملي لواء الاسلام الحالين.

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