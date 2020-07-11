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عدن - ياسمين التهامي - شاهد الداعية السعودي صالح المغامسي يباغت الجميع ويبيح الزواج من يهودية..شاهد الدليل القوي الذي اورده الشيخ المغامسي للزواج من يهودية ( فيديو )

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الداعية السعودي صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة إنه لا مانع للمسلم أن يتزوج من الكتابيات، وهن اليهود والنصارى. وأضاف من خلال برنامج الأبواب المتفرقة على فضائية mbc أن أهل الكتاب هم اليهود لأنهم أصحاب كتاب سماوي سبقنا وهو " التوارة"، والنصارى، وهم أصحاب الإنجيل. وأوضح أن هناك فرقا بين أهل الكتاب والمشركين، لأن ذلك يختلف عليه لأجل الحكم الشرعي، لأن الله عز وجل يقول: "لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين.." إلى آخر الآية، فأهل الكتاب غير المشركين خاصة لما ورد بحرف العطف وهو يفيد المغايرة في الحكم. وتابع المغامسي: إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من اليهود وهي السيدة صفية بن حيي"، وهي معروفة أنها كانت سيدة وذات مكانة في بني النضير. كما أشار المغامسي إلى أن الأمر أيضًا مقدر بالزمان والمكان والشخص، بحيث إذا اضطر إلى اللجوء إلى تحاكم قانون الزوجة، فربما يكون الثمن غاليًا وباهظًا في مثل هذه الحالة. حكم الزواج من أهل الكتاب والمشركين؟#mbc1#الأبواب_المتفرقة pic.twitter.com/D6lVu8RECC — MBC1 (@mbc1) December 14, 2019 الداعية السعودي صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة إنه لا مانع للمسلم أن يتزوج من الكتابيات، وهن اليهود والنصارى. وأضاف من خلال برنامج الأبواب المتفرقة على فضائية mbc أن أهل الكتاب هم اليهود لأنهم أصحاب كتاب سماوي سبقنا وهو " التوارة"، والنصارى، وهم أصحاب الإنجيل. وأوضح أن هناك فرقا بين أهل الكتاب والمشركين، لأن ذلك يختلف عليه لأجل الحكم الشرعي، لأن الله عز وجل يقول: "لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين.." إلى آخر الآية، فأهل الكتاب غير المشركين خاصة لما ورد بحرف العطف وهو يفيد المغايرة في الحكم. وتابع المغامسي: إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من اليهود وهي السيدة صفية بن حيي"، وهي معروفة أنها كانت سيدة وذات مكانة في بني النضير. كما أشار المغامسي إلى أن الأمر أيضًا مقدر بالزمان والمكان والشخص، بحيث إذا اضطر إلى اللجوء إلى تحاكم قانون الزوجة، فربما يكون الثمن غاليًا وباهظًا في مثل هذه الحالة.

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