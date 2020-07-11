شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد مقطع الفيديو الفاضح الذي بسببه حكم على الفنانة سما المصري بالسجن ثلاث سنوات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية في مصر، بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

ونشرت سما المصري فيديو فاضحا من داخل حمام منزلها، حيث تم توجيه تهم إليها من بينها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في أغراض مخالفة للآداب العامة، ونشر أفعال فاضحة خادشة للحياء العام والاعتداء على قيم المجتمع المصري، وإنشاء عدة حسابات إلكترونية سرية لارتكاب أفعال مخلة، والتواصل مع متابعيها على تطبيق loops وتوجيهها لهم بتصويرها بملابس خارجة عن الآداب.

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وأوضحت وسائل الإعلام أن بين التهم التحريض على الفسق لزيادة عدد متابعيها وتحريضهم على إعادة نشر ما يلتقطونه لها، وتهمة الدعارة والإيحاءات الجنسية والترويج لها عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية