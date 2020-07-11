اتحاد طلاب جامعة حضرموت يطالب بتأجيل استئناف الدراسة في ظل انتشار كورونا

طالب الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت، اليوم السبت، رئيس الجامعة، ووزير التعليم العالي، بتأجيل استئناف الدراسة، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.



وقال الاتحاد عقب اجتماع له اليوم، إن استئناف الدراسة في ظل الوضع الراهن، يعد خطراً على الطلاب.



وأرجع الاتحاد سبب ذلك، لكون غالبية الطلاب من خارج مدينة المكلا، مما يصعب في تسكينهم في ظل انتشار الوباء، ويجعل أرواحهم عرضة للخطر، وتنقل الطلاب إلى المدينة وداخلها.



واقترح الاتحاد، بأن تعمل بحوث للطلاب كتقييم للمواد الدراسية، واحتساب المعدل التراكمي للفصول السابقة، كنتيجة نهائية للفصل الثاني من العام الجامعي الحالي.



وأكد الاتحاد بتوضيح للرأي العام، بموقف الاتحاد العام من قرار الوزارة، والإجراءات المقدمة من قِبل الجامعة.



وحث الاتحاد، الجامعة والوزارة بوضع حلول خاصة للخريجين، واستكمال إجراءات تخرجهم.



وكانت وزارة التعليم العالي، أقرت استئناف العملية التعليمية في الجامعات الحكومية والأهلية بتاريخ 8 أغسطس القادم.



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