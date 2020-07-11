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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بكورونا جميعها في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020
عدن - الخليج 365
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا، اليوم السبت، تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بالفيروس جميعها في محافظة شبوة .
وذكرت اللجنة في تغريدة على حسابها بتويتر، انه تم تسجيل حالة وفاة في شبوة، و12 حالة شفاء منها 9 في حضرموت و3 في لحج .
بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1389) و(365) وفاة و(642) تعافي
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