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عدن - ياسمين التهامي - وداعًا لارتفاع ضغط الدم.. : تناول حبة من هذه "الفاكهة اللذيذة" كفيلة بإنهاء معاناتك!



كشف موقع “الكونسلتو” الطبي، عن عدد من الفواكه الصيفية التي تساعد على ضبط ضغط الدم المرتفع. المانجو ووفقاً لـ”سبوتنيك” أوضح الموقع الطبي أن “المانغو تلعب دورا في خفض ضغط الدم المرتفع، حيث يحتوي 100 غرام من المانغو على 168 ملليغرام من البوتاسيوم”، مؤكدا في الوقت ذاته أنه “يجب الحرص على عدم الإفراط في تناولها بشكل كبير”. البطيخ والموز كما أكد أن “البطيخ يعد مصدرا غنيا بالليكوبين الذي يساعد على تعزيز صحة القلب، إلى جانب البيتا كاروتين وفيتامين سي ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع”، بالإضافة إلى “الموز الذي يتميز بقلة الصوديوم، ويعتبر من أفضل الأطعمة التي يحتاجها مرضى ارتفاع ضغط الدم، كما يحتوي 100 غرام من الموز على 358 ملليغرام من البوتاسيوم، فضلاً عن الكربوهيدرات الصحية والمياه”. الفراولة وأوضح “الكونسلتو” أن “الفراولة أيضا تحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، إلى جانب فيتامين سي وأوميغا 3 المفيدة لصحة القلب، وتساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، لذا يمكن شرب عصير الفراولة أو إضافتها إلى السلطة أو تناولها طازجة”. الكيوي وفي الختام اعتبر الموقع الطبي أن “الكيوي يعتبر من أفضل الفواكه الصحية لاحتوائه على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة والمعادن، فضلاً عن الألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم وفقدان الوزن، وفيتامين سي الذي يعمل على تقوية المناعة والحفاظ على صحة الجلد، كما يعمل على ضبط ضغط الدم”.

