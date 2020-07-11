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شاهد بـ "الصور" ... هذا مايحدث الان امام المسجد الحرام بمكة المكرمة

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة، أنس صيرفي، عن استمرار أعمال تطوير بوابة الملك عبد العزيز بالمسجد الحرام.

وقال صيرفي إن البوابة ترتبط مباشرة بالكعبة من الجهة الجنوبية، مشيرا إلى أنه تم تحريكها للخارج عن موقعها القديم بنحو 50 مترا.  شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وأضاف أنه استخدم في أعمال تشييدها، أحدث التقنيات والتصاميم، ويرتفع طول البوابة في حلتها الجديدة 51 مترا، والأقواس نحو 20 مترا، كما يبلغ ارتفاع المنارة الواحدة فيها 137 مترا.

وتعد هذه البوابة من أبرز مشاريع توسعة الحرم المكي، حيث تم كشف النقاب عن المزيد من الأجزاء المكتملة من واجهتها في حلتها الجديدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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