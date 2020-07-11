شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. عدن تشهد أول عرض عسكري للجيش الجنوبي من1990 أمام مقر التحالف العربي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ..

بسم الله الرحمن الرحيم

دعوة للاحتشاد

بعد مرور أسبوع كامل على الاعتصام المفتوح الذي دعت إليه وتنفذه الهيئة العسكرية العليا

للمطالبه بصرف كافة المرتبات المتأخرة لأربعة أشهر متتالية في العام 2020 ومرتبات متاخرة ل 8 اشهر للأعوام السابقه 2016 / 2017 وجملة المطالب المحقة التي تتضمنها المذكرة الرسمية التي تم تسليمها إلى ممثل قيادة قوات التحالف يوم 5 يوليو 2020

فان قيادة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي ولجنتها التحضيرية للتصعيد والاعتصام تؤكد بأن يوم غداً الأحد 12 يوليو 2020 ستشهد ساحة الاعتصام مهرجانا خطابي وعرض عسكري رمزي وبحضور ومشاركة فرقة الموسيقى العسكرية

Advertisements

وعليه فاننا نوجه الدعوة لكافة منتسبي القوات المسلحة والأمن والمقاومة ، وقادة الوحدات العسكريه والتشكيلات والدوائر المشاركة في هذه الفعالية التصعيديه ولو بقوام سريه من وحداتهم فنحن في هذا الاعتصام نحمل الام وهموم ومطالب الجميع ، وسوف يتم الإعلان عن الوحدات المتضامنه ،، ونؤكد على الجميع استحسان الحضور بالزي العسكري لمن يتوفر لديه

والدعوة نوجهها لأسر الشهداء والجرحى وكافة النقابات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني لأن اعتصامنا يحمل مطالب شعبنا الجنوبي

وفي الختام نتوجه لكافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعه للحضور والمشاركة في تغطية هذا الحدث الاحتجاجي والاعتصام بشكل عام

اللجنة التحضيرية

للتصعيد والاعتصام

11 يوليو 2020