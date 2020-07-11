شكرا لبحثكم عن خبر اللواء 35 يرفض شمسان والمعارك تشتعل في التربة والنشمة بتعز والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان صراع مسلح ، نشب قبل قليل بين قوات نظامية تتبع الحكومية الشرعية منها الرافض لتعيين قائد جديد لخلافة العميد عدنان الحمادي في اللواء 35 مدرع ، والمؤيد للقرار.
وقالت المصادر ان القتال اشتعل في اكثر من منطقة منها مدينة التربة نفسها ومنطقة البيرين بالنشمة.
وبحسب مصادر، يرفض جنود وقيادات اللواء 35 مدرع السماح للعميد الركن عبد الرحمن ثابت شمسان عبدالله المعين بقرار رئاسي يوم امس قائدا للواء استلام مهمته الجديدة في قيادة اللواء..
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