شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تختطف الناشط البخيتي من شارع عام في ذمار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية ناشطاً من أحد شوارع مدينة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.



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وذكرت مصادر محلية أن مسلحي مليشيا الحوثي اعتقلوا قبل يومين المواطن عمرو يحيى ناصر البخيتي من أحد شوارع مدينة ذمار واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وأشارت المصادر أن الميليشيا اقتادت البخيتي بقوة السلاح إلى أحد سجونها.

وجاء الاعتقال على خلفية انتقاد البخيتي قيادات حوثية تقوم بالسطو على الأراضي وكشف قضايا فساد قامت بها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"