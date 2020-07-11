شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 9 من عناصر المليشيا بكمين للجيش في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

الخليج 365 ـ الجوف

لقي تسعة من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، مصرعهم وأسر 3 آخرون، السبت 11 يوليو 2020م، بنيران القوات الحكومية في جبهة حزم الجوف (شرق اليمن).

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وذكر مصدر ميداني، أن القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية نصبت كمينا محكما وناجحا هو الثاني في أقل من 24 ساعة، في جبهة الجدافر، استدرجت إليه عناصر حوثية متسللة، وتم التعامل معها.

وقال إن الكمين المسلح أسفر عن مقتل تسعة من عناصر المليشيات الحوثية الموالية لإيران، وأسر ثلاثة آخرين واغتنام عدد من الأطقم والآليات العسكرية في جدافر الجوف