- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 9 من عناصر المليشيا بكمين للجيش في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020
الخليج 365 ـ الجوف
لقي تسعة من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، مصرعهم وأسر 3 آخرون، السبت 11 يوليو 2020م، بنيران القوات الحكومية في جبهة حزم الجوف (شرق اليمن).
وذكر مصدر ميداني، أن القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية نصبت كمينا محكما وناجحا هو الثاني في أقل من 24 ساعة، في جبهة الجدافر، استدرجت إليه عناصر حوثية متسللة، وتم التعامل معها.
وقال إن الكمين المسلح أسفر عن مقتل تسعة من عناصر المليشيات الحوثية الموالية لإيران، وأسر ثلاثة آخرين واغتنام عدد من الأطقم والآليات العسكرية في جدافر الجوف
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 9 من عناصر المليشيا بكمين للجيش في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.