شكرا لقرائتكم خبر عن في الهند فقط يوجد النوع هذا من الكمامات الغريبه.. لن تصدق من أين تصنع.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألهم فيروس كورونا الطهاة تحضير وجبات عديدة متعلقة بالجائحة مثل الكعك والبرغر ومقبلات الباكودا الهندية. وانتشر خبز باروتا الهندي على شكل كمامة في مطعم بولاية تاميل نادو، بحسب ما نقلته صحيفة “إنديان إكسبرس” المحلية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" في الهند فقط يوجد النوع هذا من الكمامات الغريبه.. لن تصدق من أين تصنع.. شاهد

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