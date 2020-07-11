شكرا لقرائتكم خبر عن ميشال حايك الفلكي اللبناني.. توقع بداية العام بما حصل البارحة وحدث بكامل تفاصيله (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل إعلام، إن توقعات المنجّم ميشال حايك، أصابت مجدداً وهذه المرة فيما يخص التفجير الذي طال قوات المارينز الأميركية خلال الحرب الأهلية اللبنانية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وقال حايك من جملة توقعاته للعام الحالي: "مفعول رجعي بذكّر بضربة المارينز في بيروت". وبالفعل فقد ادّت زيارة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكنزي لبيروت إلى خروج تظاهرة قرب المطار رفضاً فعاليات إحياء ذكرى تفجير المارينز عام 1983.

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