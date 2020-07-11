شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً .. بيان هام وعاجل من سلطنة عمان بشأن قضية خطيرة تمسُّ النظام العام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

حذر "الإدعاء العام" في سلطنة عمان، اليوم السبت، من نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة والتي من شأنها المساس بالنظام العام.

وقال "الإدعاء العام" في بيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إنَّ نشر الأخبار أو البيانات أو الإشاعات الكاذبة التي من شأنها المساس بالنظام العام، جريمةٌ تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات".

وأوضح أن الإدعاء كذِباً باكتشاف دواء لمرض كورونا يندرج ضمن هذه العقوبات.

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وكان ناشطون عمانيون تداولوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية "صورة ومقطعًا صوتيًا يتحدثان عن دواء لكورونا"، برغم أن الدكتور وزير الصحة قد أكّد في أكثر من لقاء إعلامي بأنه لم يتم لحد الآن اكتشاف أي دواء أو لقاح لفيروس كورونا الذي بدأ في الظهور منذ ديسمبر 2019م.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 1083 إصابات‎ جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 54697 حالات، مع تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 248 حالة.

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة أن النسبة الأعلى بين إجمالي المرضى بكورونا في السلطنة في الوقت الراهن، تعود للمواطنين بنسبة 67%.

وبحسب الإحصائيات فإن 19194 مصابًا ما زالوا يعانون من مرض "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد بعد أن تعافى 35255 مصابا، ومن بين المؤكد إصابتهم حاليًا في السلطنة 12845 عمانيًا مقابل 6349 وافدًا.