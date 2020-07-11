في رسالتها الى أنصار الله.. حركة حماس تشيد بدور اليمن قيادة وشعباً في نصرة القضية الفلسطينية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

عبر المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عن بالغ التحية والتقدير لكل أبناء اليمن قيادة وشعبا نتيجة لمواقفهم المشرفة في نصرة القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في رسالة بعثها الدكتور إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الى المكتب السياسي لأنصار الله ، اليوم السبت .

وأشاد ” هنية ” بدور أبناء اليمن قيادة وشعبا في نصرة القضية الفلسطينية .. مشيرا الى التصعيد الصهيوني الخطير ضد الشعب الفلسطيني وارضه وحقوقه ومقدساته وسعيه لضم الضفة الغربية والقدس والأغوار الى كيانه الصهيوني المجرم.

واستنهض في رسالته الشعوب العربية والإسلامية و أحرار العالم بكل مكوناتها واطيافها للوقوف ضد هذا التصعيد الإجرامي .

Advertisements

وأمام هذا فقد أكد المكتب السياسي لأنصار الله في إجتماعه الأخير الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة ودعمه الثابت للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال وتبني خياراتها العادلة والمشرفة ضد الكيان الصهيوني الغاصب وأن هذا الموقف يمثل دينا وعقيدة لا يمكن نسيانه والتخلي عنه ،

وأشار المكتب السياسي لأنصارالله إلى دور الشعب اليمني البارز والمتقدم في نصرة شعب فلسطين ومقدسات الأمة والى اهتمام القيادة بالقضية الفلسطينية .

المكتب السياسي لأنصار الله اعتبر المبادرة التي قدمها السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله بشأن السجناء المجاهدين من حركة حماس في سجون النظام السعودي وإستعدادانا إجراء مبادلتهم بطيارين سعوديين وعدد اخر من الجنود السعودين يؤكد على صلابة الموقف ومصداقية التوجه نحو القضية الفلسطينية والحركات المجاهدة في فلسطين.

وقد أوصى الإجتماع بالتحرك الجاد والفاعل لكل المكونات والهيئات الرسمية والحزبية والشعبية بالاضطلاع بدور فاعل ومؤثر لنصرة القضية الفلسطينية على المستوى الرسمي والشعبي محليا وإقليميا واعتبار التجاهل عن ذلك جريمة مشتركة مع الكيان الصهيوني وتواطؤ واضح يخدم المشروع الصهيوامريكي.