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عدن - ياسمين التهامي - هل تذكرون الفنانتان ‘‘دنيا و إيمى سمير غانم‘‘ بطلتان مسلسل ‘‘نيلي وشريهان‘‘.. شاهدو الصور الذي نشرهن وبجانب من ولماذا يذرفون الدموع..؟!(صور)

مازالت الشقيقتان إيمى و دنيا سمير غانم تعيشان فى صدمه لرحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوى و ذلك لقربهما الشديد منها حيث تنشر كل منهما صور معها من مناسبات مختلفة والصور مرفقه بايموجى قلب مكسور من شده الحزن على رحيلها. ورحلت الفنانة رجاء الجداوى عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح أول أمس الأحد عن عمر يناهز 86 عاماً بعد صراع من فيروس كورونا الذى أصيبت به يوم 24 مايو الماضى وقضت 43 يوما فى مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالاسماعيلية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة. وشيع جثمان الفنانة الرحلة رجاء الجداوي بحضورعدد من الفنانين وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكى وإلهام شاهين وميرفت أمين ودلال عبد العزيز وفيفى عبده وبوسى شلبى ومفيدة شيحة وشيماء سيف وزوجها محمد كارتر ومحمد الشقنقيرى ومنير مكرم. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements

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