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ارتفاع غير مسبوق للدولار والريال السعودي وهبوط مخيف الريال اليمني اليوم السبت 11-7-2020

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عدن - ياسمين التهامي - السبت 11-07-2020? - آخر تحديث السبت 11-7-2020?

ارتفاع غير مسبوق للدولار والريال السعودي وهبوط مخيف الريال اليمني اليوم السبت 11-7-2020

 

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جديد اب برس

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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