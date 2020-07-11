شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع غير مسبوق للدولار والريال السعودي وهبوط مخيف الريال اليمني اليوم السبت 11-7-2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السبت 11-07-2020? - آخر تحديث السبت 11-7-2020? ارتفاع غير مسبوق للدولار والريال السعودي وهبوط مخيف الريال اليمني اليوم السبت 11-7-2020 شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements img src='http://ibb-press.net/user_images/news/11-07-20-907958621.jpg' /> img src='http://ibb-press.net/user_images/news/11-07-20-907958621.jpg' />

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