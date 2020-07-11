شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يصدرون بياناً عسكرياً عاجلاً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت جماعة الحوثيين، اليوم السبت، التحالف العربي بشن 58 غارة جوية على مناطق يمنية خلال 24 ساعة ماضية. وقالت وكالة أنباء سبأ التابعة للجماعة إن:" طيران التحالف شن ثمان غارات على مديرية الظاهر وأربع غارات على مديرية شدا بمحافظة صعدة، وغارتين على منطقة الأعروش في مديرية خولان بمحافظة صنعاء. وأضافت أن الطيران ذاته استهدفت بـ 14 غارة منطقة الأقشع بمديرية الحزم في محافظة الجوف، وشن 24 غارة على مديرية صرواح ومنطقة صلب بمديرية مجزر وست غارات على مديرية مدغل بمحافظة مأرب. ولم يصدر أي تعليق من قبل التحالف حول حديث الحوثيين بشأن هذه الغارات، حتى كتابة الخبر. ت جماعة الحوثيين، اليوم السبت، التحالف العربي بشن 58 غارة جوية على مناطق يمنية خلال 24 ساعة ماضية. وقالت وكالة أنباء سبأ التابعة للجماعة إن:" طيران التحالف شن ثمان غارات على مديرية الظاهر وأربع غارات على مديرية شدا بمحافظة صعدة، وغارتين على منطقة الأعروش في مديرية خولان بمحافظة صنعاء. وأضافت أن الطيران ذاته استهدفت بـ 14 غارة منطقة الأقشع بمديرية الحزم في محافظة الجوف، وشن 24 غارة على مديرية صرواح ومنطقة صلب بمديرية مجزر وست غارات على مديرية مدغل بمحافظة مأرب. ولم يصدر أي تعليق من قبل التحالف حول حديث الحوثيين بشأن هذه الغارات، حتى كتابة الخبر.

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