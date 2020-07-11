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كتب امير فتحي في السبت 11 يوليو 2020 04:50 مساءً - عــاجل.. وفاة فنان مصري كبير والحزن يعم الوسط الفني .. لن تصدق من يكون (صورة)
غيب الموت، اليوم ، فنان مصري كبير ، بعد أيام قليلة من رحيل الفنانة المصرية الشهيرة رجاء الجداوي.
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وذكرت مصادر إعلامية قبل قليل، أن الفنان المصري محمود رضا ، توفي بعد ظهر اليوم عن عمر يناهز الـ 90 عاما ، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة طيلة السنوات الأخيرة.
محمود رضا أشهر مصمم رقصات مصري، وهو والد الفنانة المصرية شيرين رضا، ولد عام 1930 في منطقة الظاهر بالقاهرة، وتخرج من كلية التجارة.
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