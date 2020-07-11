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كتب امير فتحي في السبت 11 يوليو 2020 04:50 مساءً - عاجل : إنهيار الفنانة ياسمين صبري بعد طلاقها من أحمد أبو هشيمة وتصرخ وتبكي خدني لحم ورماني عظم ؟! (فيديو مؤلم)

ذكرت مصادر اعلامية مصرية ان الفنانة الشهيرة ياسمين صبري إنهارت ارضا وسقطت مغشيا عليها بعد علمها ان زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أراد الطلاق منها. 66426478 Advertisements اوضحت تلك المصادر ان ياسمين صبري تم نقلها الى مستشفى خاص وشهير لتلقي العلاج بعد انهيارها وسقوطها ارضا مغشيا عليها . جاء ذالك بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أنباء تفيد بانفصال الممثلة المصرية ياسمين صبري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد زواج دام أشهر قليلة فقط. 66426478 66426478

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