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كتب امير فتحي في السبت 11 يوليو 2020 04:50 مساءً - «حفل زفاف يتحول إلى مأتم».. مقتل والدة العريس في ليلة زفافه وإعدام اثنين من أبناء عمة.. والسبب صاعق للجميع .. شاهدو الصور

انتهت مشاجرة نشبت في حفل زفاف بريف الحسكة في سوريا، نهاية دموية، بعد مصرع والدة العريس، وإصابة شقيقه وابن عمه بإطلاق نار.

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وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن والدة العريس تدعى ”رغدة حسن الدهام“، وتبلغ من العمر 50 عاما، تلقت عيارا ناريا توفيت على إثره فورا.

وفي التفاصيل، فقد نشب شجار – لم تتضح أسبابه – بين ابن عم العروس وشبان من أقرباء العريس في إحدى القرى التابعة للحسكة.

وعلى إثر الخلاف، قام ابن عم العروس بإخراج مسدس وإطلاق النار منه، مصيبا شقيق العريس وابن عمه ووالدته التي لقيت مصرعها.

60769638