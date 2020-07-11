شكرا لقرائتكم خبر عن أخيرًا .. أمير قطر "الشيخ تميم" يتزوج بالزوجة الرابعة 4.. شاهدو صور مسربة من حفل زفافه الاسطوري .. والمفاجأة من هي العروسة ..؟ والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 11 يوليو 2020 04:50 مساءً - أخيرًا .. أمير قطر “الشيخ تميم” يتزوج بالزوجة الرابعة 4.. شاهدو صور مسربة من حفل زفافه الاسطوري .. والمفاجأة من هي العروسة ..؟

تزوج أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة ثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة. . 81023726 وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور عن حفل الزفاف، أظهرت أنه لم يكن حفلاً اسطوريا، بل عقد قرآن عادي ضم المقربين فقط. Advertisements وكان قد تزوج أمير قطرالزوجة الأولي اسمها نورا بنت هذال الدوسري: وتزوجها العام 2014. و الزوجة الثانية اسمها العنود ابنت مانع الهاجري وارتبط بها بالعام 2009م. و الزوجة الثالثة اسمها جواهر ابنت حمد بن سحيم اال الثاني وتزوجها بالعام 2005. 81023726 81023726

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخيرًا .. أمير قطر "الشيخ تميم" يتزوج بالزوجة الرابعة 4.. شاهدو صور مسربة من حفل زفافه الاسطوري .. والمفاجأة من هي العروسة ..؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.