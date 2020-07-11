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لقطات مروعة.. تمساح يصطاد حمارًا وحشيًا ويلتهمه بالكامل

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عدن - ياسمين التهامي - وانقض التمساح الشرس على الحمار بعد أن تربص له أثناء خروجه من المستنقع، حيث هاجمه من ناحية البطن حتى سالت دمائه واختلطت بمياه المستنقع.

وقام التمساح بتثبيت فكه القوي حول بطن الحمار، وسحبه في المياه حتى اختفى، وبدأ في التهامه بوحشية حتى حوافره، حيث استخدم أسنانه الحادة للفتك بجمجمة الحمار الذي غطى بدمائه المستنقع .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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