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شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات مروعة.. تمساح يصطاد حمارًا وحشيًا ويلتهمه بالكامل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وانقض التمساح الشرس على الحمار بعد أن تربص له أثناء خروجه من المستنقع، حيث هاجمه من ناحية البطن حتى سالت دمائه واختلطت بمياه المستنقع.
وقام التمساح بتثبيت فكه القوي حول بطن الحمار، وسحبه في المياه حتى اختفى، وبدأ في التهامه بوحشية حتى حوافره، حيث استخدم أسنانه الحادة للفتك بجمجمة الحمار الذي غطى بدمائه المستنقع .
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