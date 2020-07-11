شكرا لبحثكم عن خبر الوالي : ضد الجنوب التحالف سريع التحرك وسريع الغضب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال القيادي في الحراك الجنوبي الدكتور عبدالرحمن الوالي ان التحالف العربي خذل الجنوبيين.
وقال الوالي في تغريدة له: جباري الشمالي يغازل الحوثي من اجل سلام ضد التحالف، والتحالف لا يعمل شئ تجاهه، والجبواني يزور جباري في مأرب في جبهة ضد التحالف، والتحالف ساكت.
واضاف: لكن ضد الجنوب فالتحالف سريع التحرك وسريع الغضب، اوقف رواتب واوقف دعم الخدمات ويطالبهم باستمرار بتنازلات.
واختتم بالقول: ياتحالف خذلتنا ولن تستطيع وقف الاستقلال.
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