العامري يشيد بدور اللجان المجتمعية في أستتباب الأمن والاستقرار بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

الخليج 365 - المكـلا

أشاد وكيل وزارة الداخلية المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت اللواء الركن سعيد علي العامري بدور اللجان المجتمعية ومساهمتها مع الأجهزة الأمنية في أستتباب الأمن والاستقرار في المكلا ومديريات ساحل حضرموت.



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جاء ذلك خلال لقاء اللواء العامري اليوم في مكتبه، برئيس اللجان المجتمعية بمدينة المكلا الأخ رشدي باضاوي وبحضور مدير عام مديرية مدينة المكلا العميد حسين هاشم، ونائب المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العقيد سعيد بن دويس العوبثاني، ومدير إدارة القيادة والسيطرة العقيد مرعي باخلعة.

وناقش اللقاء تعزيز التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية واللجان المجتمعية وأهمية ذلك التنسيق في مكافحة الجريمة وإحلال السلم والأمن المجتمعي، حيث أكد المجتمعون على ضرورة التنسيق والتكاتف وقيام اللجان المجتمعية بدورها في ايصال البلاغات والمقترحات للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.