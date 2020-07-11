الشاعر سعيد اليهري يبدع في وصف معاناة الكهرباء بهذه القصيدة “كلمات“

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020 الخليج 365 - خاص أبدع الشاعر الحضرمي اليافعي سعيد اليهري "أبو ناصر"، في وصف معاناة أبناء حضرموت من انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة، والتي لم تخضع لمعالجات فعلية للحد من هذه الأزمة حتى يومنا هذا.

وكتب اليهري قصيدة بعنوان “عانك الله يالطافي“ ولاقت شهرة ليست بالقليلة منذ اطلاقها، وغناها عدد من الفنانين الشباب البارزين، كان منهم الفنان محمد القاضي الحسني. وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص القصيدة: عانك الله يا لطافي يا لذيك المخالع فوق راس المواطن يخمعونه مخامع غيبوا به وهو ساكت وعاجز وخانع لا متى يا حكومه فوق راسه يخمعين ... عانك الله يا الطافي على نظام سعتين ... طفي ملقي الفضايع حر قوي والشيابة تحتضر في المرابع حد توفي وحد عاده مكانه ينازع والعجاوز كماهم عا فرشهن يونين عانك الله يا الطافي على نظام سعتين ... Advertisements بس كفى من ذرايع تكذبوا عا عباد الله من غير وازع ما نفع شي معاكم حتى قطع الشوارع والسبب ما لقيتوا حد عليكم حمر عين ... عانك الله يا الطافي على نظام سعتين .. كيف تلقي المصانع والورش والمعامل لا طفت والمزارع كم مصالح خسرناها وكم من منافع والوعود القوية فوق قلبي يسحبين عانك الله يا الطافي على طفي سعتين ... كهرباء في تراجع ذا الحقيقة وخلوا كذبكم في المواقع منها قد تعب قوم النموري ومانع والحلول الركيكة ما تمشيك يومين عانك الله يا الطافي على نظام سعتين عاد حد با يدافع عن حقوق الحضارم في المحافل يرافع حضرموت الحضارة حقها اليوم ضايع يا الدول يالطبانة اه منكم ويهوين .. عانك الله يا الطافي على نظام سعتين .

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