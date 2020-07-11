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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيان: السعودية توقف منع السفر والحبس للمشاركين في الحرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت صحيفة «عكاظ» السعودية اليوم، إن الجهات المختصة أقرت أخيرا استثناء العسكريين المشاركين فعليا في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءي (المنع من السفر، والحبس) في نظام التنفيذ الواردين ضمن المادة السادسة والأربعين.
وكان مجلس الشورى وافق في شهر شعبان الماضي على قرار استثناء العسكريين من (إيقاف الخدمات، والمنع من السفر، والحبس).
وألغى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في وقت سابق قرار إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية على المدينين، ليقتصر الأمر على منع التعامل «المالي»، طبقاً لنظام التنفيذ، كما أقر وضع ضوابط مدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري.
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