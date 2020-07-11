شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو: رجل مجهول الهوية يباغت " السلطان هيثم بن طارق ..ويلاحق سيارته..ليفاجئ الجميع ويكشف عن هذا الامر الصادم..شاهد ماذا يكون(فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لاحق مواطن عماني مجهول سيارة السلطان هيثم بن طارق في شوارع العاصمة العمانية مسقط، وكشف عن مفاجأة تتعلق بموكب السلطان في سابقة غير معهودة بالوطن العربي.

وأظهر مقطع فيديو حديث تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ مواطنًا عمانيًا يستقل سيارته ويلاحق سيارة السلطان هيثم بن طارق، أثناء تجوله في شوارع مدينة مسقط. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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وأبان الفيديو الذي صوره العماني المجهول، أن موكب السلطان هيثم بن طارق يتكون من سيارة واحدة فقط، بداخلها ثلاثة أشخاص، السلطان في الخلف، ومرافقه مع السائق في الأمام.

ولم يتضمن موكب السلطان هيثم بن طارق، أي مظاهر من الحراسة المشددة أو تعطيل للطرق بسبب مروره كما هو معتاد من رؤساء وحكام الدول العربية، الذين يتحصنون بجيوش وسيارات مصفحة.

واعتاد السلطان هيثم بن طارق خلال الأيام الماضية على التجول في محافظات وولايات سلطنة عمان، بدون حراسة، لتفقد أوضاع المواطنين، والمشاريع الجديدة في البلاد.

وحظي الفيديو على تفاعل واسع وإعجاب من المغردين العمانيين على بساطة السلطان هيثم بن طارق، الذي يعتبر أن كل مواطن عماني هو جندي في بلده.